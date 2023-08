La seconda giornata del campionato di Serie A termina con il Monday Night, lunedi 28 agosto: sul campo del Cagliari, neopromosso, si presenta l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla prima vittoria interna ai danni del Monza con la doppietta di Lautaro Martinez.

Al netto di un buon avvio di stagione, l’Inter sta lavorando su un rinforzo in difesa (Pavard su tutti) e, soprattutto, deve fare i conti con l’infortunio di Acerbi; come riporta Tuttosport, il centrale 35enne si è allenato a parte nella giornata di ieri e non partirà con la squadra in vista della prossima gara.

Dallo scorso 7 agosto, Acerbi è alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra: sebbene non si tratti di un infortunio grave, il giocatore e lo staff preferiscono osservare un periodo di riposo al fine di evitare ricadute. Inzaghi conta di averlo a disposizione nella gara di domenica 3 settembre, contro la Fiorentina di Italiano.

L’opinione di Passione Inter

È chiaro che un braccetto di difesa sia un must-have per Inzaghi e compagni: in tal senso Marotta e dirigenza aspettano la firma di Pavard, bloccato già da tempo (fissata la deadline per domani), con Tuchel che temporeggia in attesa di un sostituto del francese. È necessario un rincalzo nelle retrovie anche per far rifiatare Darmian & Co. D’altro canto, è difficile pensare che Acerbi, peraltro al rientro da un infortunio, possa replicare le ottime prestazioni della passata stagione.