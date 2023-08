Il traguardo è ancora più vicino. Manca sempre meno alla definitiva fumata bianca nell’operazione Pavard: anche oggi, così come era accaduto ieri, il difensore non si è allenato con il Bayern Monaco. Un ulteriore indizio sull’esito positivo della trattativa?

A dare la notizia è la Bild, che sottolinea come il francese non abbia svolto la sessione di allenamento con il resto dei compagni. Stessa cosa accaduta ventiquattro ore fa. La motivazione ufficiale è stata per “mal di schiena“, ma è chiaro che potrebbero aver verosimilmente influito le dinamiche di mercato.

Le ultime notizie parlano di una chiusura sempre più vicina, visto che il Bayern sarebbe prossimo all’acquisto di un sostituto di Pavard. Benjamin è atteso lunedì a Milano: sarà, finalmente, il giorno buono?