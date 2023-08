Non il migliore degli inizi. Anzi… Quasi sicuramente André Onana aveva sognato di cominciare in modo diverso la sua avventura al Manchester United. Dopo le incertezze mostrate nel pre-campionato e le prime critiche dei tifosi, anche l’approccio con la Premier League non è stato memorabile. Tutt’altro. Dopo aver quasi causato un rigore alla prima giornata (venendo graziato dall’arbitro) con il Wolverhampton e perso alla seconda contro il Tottenham, anche il suo terzo match (con il Nottingham Forest) non è certo indimenticabile.

Prima si fa “ubriacare“, ma senza che l’avversario abbia fatto alcuna finta, nell’uno contro uno con Awoniyi cadendo per terra e permettendo all’attaccante nigeriano di segnare a porta praticamente vuota.

https://twitter.com/CFC_Janty/status/1695438737805607320?t=M2bjhXJwAWRaBD9TG84hNA&s=33

Poi, un paio di minuti dopo, “imita” nel modo peggiore Handanovic e replica la famosa “parata laser” restando immobile sul colpo di testa, in apparenza non così irresistibile, di Boly.

Insomma, almeno per il momento, non certo il portiere straordinario ammirato nell’ultima stagione all’Inter.