Poco più di mezzora. Questo l’arco di tempo che è servito a Robin Gosens, al debutto da titolare con l’Union Berlino, per mostrare la miglior versione di sé stesso ai suoi nuovi tifosi. Dopo aver assaggiato il campo, per circa un ventina di minuti, da subentrato nella prima partita con il Mainz, all’esordio dall’1′ contro il Darmstadt l’arciere tedesco ha fatto vedere la parte migliore del suo repertorio: un sinistro chirurgico dal limite e un colpo di testa a centro area. Palla per due volte in fondo alla rete e doppietta indimenticabile.

https://twitter.com/unionewsbr/status/1695430177805754530?s=46&t=8v0XKOZm82cnvK2bh8T9GA

La doppietta di Robin Gosens. pic.twitter.com/ah3R1dGXZA — Alessandro (@90ordnasselA) August 26, 2023

Forse Gosens, dopo l’esperienza senza grandi gioie all’Inter, è riuscito a trovare la realtà ideale dove esprimere le sue qualità. A giudicare dall’inizio, sembra proprio così.