Nuova avventura, nuovo numero. Alexis Sanchez ha deciso quale maglia indosserà nella sua seconda parentesi all’Inter: la “70”. Non più la “7”, vestita sia nella sua prima esperienza a Milano che con la nazionale cilena, che è passata sulle spalle di Juan Cuadrado. L’ex Marsiglia si è dovuto accontentare, anche se la sostanza non cambia: “Nuovo numero, stesso Niño Maravilla”, scrive il club nerazzurro in un post su Instagram.

La scelta di Sanchez ricorda un po’ quanto accaduto nella passata stagione con Lukaku, che prese la “90” perché la “9” – la maglia che aveva indossato nella prima avventura all’Inter – era già sulle spalle di Dzeko. Ma i tifosi nerazzurri si augurano che questo sia l’unico punto in comune tra il ritorno del Niño Maravilla e quello di Big Rom…