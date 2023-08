Gli unici dubbi attorno al trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter riguardano il Bayern Monaco e la sua decisione di lasciar partire il difensore in tempi brevi. Il francese, infatti, ha già da tempo l’accordo totale con i nerazzurri.

Lo conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come le parti abbiano trovato l’intesa per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. L’Inter, peraltro, verrebbe aiutata dal Decreto Crescita rispetto al costo lordo dell’ingaggio, da circa 7 milioni di euro.

Pavard sta provando a forzare la mano con il Bayern Monaco da diversi giorni. Ieri ha saltato l’allenamento di rifinitura e oggi contro l’Ausburg non sarà tra i convocati di Tuchel.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di Pavard di venire all’Inter era già nota e l’accordo per il contratto testimonia come l’operazione possa chiudersi in tempi molto brevi se il Bayern Monaco si deciderà a lasciar partire il difensore. I nerazzurri sperano che ciò possa accadere già nella giornata di domani.