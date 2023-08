Arriva un altro indizio in casa Inter per l’arrivo di Benjamin Pavard. Il Bayern Monaco, infatti, non lo convocherà per la sfida di Bundesliga contro l’Ausburg. Una decisione che viene confermata sia dalla Bild che da Fabrizio Romano.

Il giornale tedesco evidenzia come questo “sciopero” sia un inedito nella storia del club bavarese e, di fatto, un ulteriore testimonianza della volontà di Pavard di lasciare la Baviera. Secondo Romano, ci saranno nuovi colloqui con il Bayern Monaco che potrebbero risultare cruciali.

La situazione è sempre la stessa: il giocatore ha l’accordo totale con l’Inter e ha solo bisogno del via libera dei teutonici per accasarsi a Milano.

L’opinione di Passione Inter

La presa di posizione di Pavard sta mettendo il Bayern Monaco in una posizione scomoda. Tuttavia, questo atteggiamento è necessario, dal momento che il temporeggiamento dei tedeschi non è in linea con la volontà dell’Inter, e dello stesso giocatore, di chiudere la trattativa in tempi brevi.