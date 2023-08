Pavard non convocato: la spiegazione del Bayern Monaco alla BILD

Sta facendo discutere in queste ore la mancata convocazione di Benjamin Pavard per la gara del Bayern Monaco contro l’Ausburg. Un indizio sul suo imminente trasferimento all’Inter? In realtà, il club tedesco ha fornito un’altra motivazione.

Come raccontato da Nico Linner, giornalista della BILD, i bavaresi avrebbero affermato che l’assenza di Pavard sarebbe ancora legata a problemi alla schiena e che il giocatore avrebbe anche accusato nausea. Questa situazione, sempre secondo il giornale tedesco, sarebbe legata all’insofferenza con la quale il giocatore starebbe vivendo la situazione legata al suo trasferimento.

L’opinione di Passione Inter

Difficile dare giudizi definitivi sulla vicenda Pavard. Le indiscrezioni si rincorrono nelle ultime ore e per avere un quadro completo della vicenda bisognerà ancora aspettare. L’Inter, però, vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi, altrimenti sarà costretta a cambiare obiettivo.