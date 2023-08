Aspettando Pavard, Simone Inzaghi deve fare i conti con gli acciaccati in difesa. Per la trasferta di Cagliari, in programma lunedì sera, arrivano una buona e una cattiva notizia: Darmian è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione, mentre Acerbi sarà quasi sicuramente out e punta a rientrare per la gara con la Fiorentina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Parma si è allenato con il resto della squadra dopo che aveva svolto per un paio di giorni del lavoro differenziato a causa del problema alla caviglia accusato contro il Monza, nella partita del debutto stagionale. Ma si era trattato più che altro di una semplice precauzione, niente di serio o di preoccupante. Sarà regolarmente convocato, e quindi presumibilmente in campo, per la sfida con i sardi.

Acerbi, invece, non potrà essere utilizzato da Inzaghi visto che non ha ancora recuperato dall’affaticamento al soleo della gamba destra che lo ha tenuto fuori anche nel match d’esordio con i brianzoli. L’obiettivo è di recuperarlo per l’incontro con la Fiorentina, previsto per domenica 3 settembre.