Nuova svolta nella vicenda Lukaku. L’ennesima di questa estate. Dopo la trattativa prima complicata e poi andata apparentemente in porto con l’Inter, la “scomparsa” e il voltafaccia improvvisi per strizzare l’occhiolino alla Juve, arriva un altro ribaltamento incredibile. Ora, secondo il Telegraph, Big Rom si sarebbe stufato di aspettare la Vecchia Signora, la squadra che aveva scelto, e vorrebbe sbarcare alla corte di Mourinho, alla Roma.

Il belga si sarebbe spazientito per i tempi dei bianconeri, che non avrebbero mantenuto le promesse fatte qualche mese fa e per le quali aveva “tradito” l’Inter. Niente più Juventus e Max Allegri per lui, quindi. Il tempo in effetti stringe (il calciomercato chiuderà tra qualche giorno) e il gigante belga, separato in casa al Chelsea, deve trovare al più presto una sistemazione. Ed ecco allora che i Blues sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito, come accaduto un anno fa con i nerazzurri, pur di liberarsene. A meno di offerte last minute da circa 40 milioni di euro, sarà questa la formula con cui l’attaccante saluterà – temporaneamente – Londra.

E qui arriviamo a un’altra svolta. Perché – sempre secondo il Telegraph – la squadra più interessata a Lukaku sarebbe la Roma, un altro club italiano. Ma c’è di più: il centravanti sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare alla corte di Mourinho, suo allenatore ai tempi del Manchester United.

Come finirà la vicenda è quasi impossibile stabilirlo: d’altronde, tutta l’estate è stata caratterizzata da colpi di scena repentini: Big Rom ne avrà in serbo degli altri o questa volta andrà verso la meta più plausibile? Chi vivrà vedrà.