Cagliari-Inter, le probabili formazioni: leggero turnover per Conte. Ballottaggi in difesa, a centrocampo può tornare Eriksen

Dopo gli impegni europei, domenica alle 12.30 per l’Inter torna il campionato con un lunch match molto pericoloso contro il Cagliari. La squadra di Eusebio Di Francesco sta infatti dimostrando di essere tosta sul piano del gioco, anche se non sta collezionando in molti casi i risultati sperati. Per quanto riguarda i nerazzurri di Antonio Conte, potrebbero esserci diverse novità rispetto agli 11 visti in Champions League. Al momento i tre difensori dovrebbero essere confermati, anche se dalla panchina scalpitano sia D’Ambrosio che Kolarov e non è escluso che uno dei due possa essere lanciato dal primo minuto.

Per quanto riguarda il centrocampo, secondo le ultime di Sky Sport, Barella potrebbe rifiatare dopo gli straordinari di mercoledì, lasciando spazio a Christian Eriksen. Insieme al danese, a completare la mediana dovrebbero esserci Gagliardini e Brozovic. Cambiano gli uomini sugli esterni dove Darmian e Perisic sono i favoriti, mentre in avanti è in vantaggio Sanchez per fare da spalla a Romelu Lukaku. A seguire le probabili formazioni di Cagliari-Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

