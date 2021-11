VIDEO – Novità Brozovic, Vecino-Nandez e Bensebaini: le ultime news di mercato

CALCIOMERCATO INTER - Le ultimissime notizie nerazzurre in vista della settimanaCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Redazione Passione Inter

Le ultimissime news di calciomercato della settimana in casa Inter. Molto calda la vicenda legata al rinnovo di Brozovic, così come i nomi di Vecino e Nandez, Raspadori e del duo Kostic-Bensebaini come possibili sostituti di Perisic.