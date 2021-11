San Siro, l’appello del Sindaco Sala: “Se qualcuno vuole salvarlo, si faccia avanti”

Il primo cittadino meneghino torna a parlare della questione stadio

Pietro Magnani

La questione nuovo stadio tiene abbondantemente banco in casa Inter e Milan. Finalmente, con l'ultimo via libera del Comune di Milano, tutto lascia presagire che nei prossimi mesi si possano iniziare i lavori per la costruzione del nuovo impianto. Tuttavia sono in parecchi che, visti i tanti ricordi trionfali legati al "Meazza", vorrebbero comunque mantenere in piedi il vecchio stadio, senza abbatterlo definitivamente.

Sul possibile "salvataggio" il Sindaco di Milano, Beppe Sala, uno dei principali protagonisti nella costruzione del nuovo stadio, è tornato a parlare quest'oggi, rispondendo ad una richiesta del comitato "Sì San Siro", organizzato proprio con l'obbiettivo di evitarne la demolizione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sala ha dichiarato: "La questione vecchio stadio è piuttosto semplice: mantenere un impianto del genere, tra manutenzione e messa in sicurezza, costerebbe alle casse comunali tra i 5 ed i 10 milioni di euro annui. Il Comune di Milano, per il bene di tutti i cittadini, non può permettersi una spesa "superflua" come questa: non possiamo mantenere i costi di impianti inutilizzati".

Sala ha però poi proseguito: "Faccio perciò un appello a chi lo vuole salvare: trovi un uso, una formula, per il suo mantenimento. Questa è l'unica soluzione. Si facciano quindi avanti e noi saremo disponibili, quando sarà il momento, a cedere questo immobile dall'immenso valore storico. Mi rivolgo per esempio a Massimo Moratti, dato che ho sentito la sua disponibilità a far parte di questa iniziativa. Se qualcuno volesse acquistarlo per preservarlo, noi saremmo felicissimi di evitarne la demolizione".