L’Inter sogna il tango fantasia: come giocherebbe Dybala in coppia con Lautaro

I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di godersi la coppia tutta argentina

Antonio Siragusano

A tre giornate dalla fine del campionato e con una finalissima di Coppa Italia in programma tra una settimana a Roma tra Inter e Juventus, nessuno vuole ancora sbilanciarsi sull'affare Dybala. Ma come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Joya avrebbe già scelto il club nerazzurro e dalla prossima stagione si trasferirà alla corte di Simone Inzaghi. Quel giocatore dal talento cristallino per far decollare l'attacco interista, calciatore di un qualità che dalle parti di Appiano Gentile non si vede da diverso tempo.

L'abilità del numero 10 della Juventus a giocare nello stretto, la semplicità nel saltare l'uomo e quel sinistro fulminante che farebbe invidia a chiunque: tutte caratteristiche che all'Inter mancano e che da tanto tempo venivano ricercate sul mercato. Beppe Marotta sapeva perfettamente che opportunità del genere a costo zero non capitano tutti i giorni e la possibilità di corteggiare un calciatore dal talento superiore andava colta senza troppi calcoli.

Inzaghi già non vede l'ora di poter utilizzare Dybala all'interno del suo 3-5-2, un modulo che potrebbe finalmente esaltare le sue qualità da attaccante e farlo tornare protagonista all'interno di un progetto tecnico. Qualora dovesse rimanere Lautaro Martinez, la Joya andrebbe a far coppia con l'amico e connazionale per un tandem che fa già sognare i tifosi nerazzurri. Nel ruolo di seconda punta alle spalle del Toro, l'argentino avrebbe quella libertà necessaria per dare sfogo al suo estro e soprattutto alla qualità del suo mancino.