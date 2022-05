GdS – Dybala ha scelto l’Inter: cifre e contratto del colpaccio a zero

Altra intuizione di Beppe Marotta, vicinissimo all'affare dell'estate

Per dare una scossa al proprio mercato ed anticipare quello che con ogni probabilità si candida ad essere il colpaccio dell'estate, l'Inter ha definitivamente accelerato per Paulo Dybala. L'attaccante argentino non è mai stato così vicino come in questo momento alla formazione nerazzurra e al termine della stagione potrebbe subito volare a Milano per riabbracciare il 'vecchio' amico Marotta, già artefice del suo primo trasferimento dal Palermo alla Juventus.