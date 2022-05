L’agente di Lautaro sulle voci di mercato: “Si è messo due cose in testa”

Il noto procuratore Alejandro Camaño sul futuro del centravanti argentino

Antonio Siragusano

Non è ancora chiaro il futuro di Lautaro Martinez all'Inter. Se dipendesse dalla sola volontà del centravanti argentino, difficilmente lascerebbe i colori nerazzurri in estate. Ma come già successo un anno fa, lo stesso club potrebbe essere costretto a metter mano alle uscite sacrificando uno dei migliori prezzi pregiati all'interno della propria rosa. I dirigenti interisti starebbero in ogni caso pensando un piano alternativo con le cessioni dei tanti giovani in prestito, così da poter incassare 50 milioni di euro e non essere costretti a rinunciare al Toro.

Nel frattempo, del futuro di Lautaro Martinez ha parlato il suo agente Alejandro Camaño, intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio Colonia per parlare - tra le altre cose - dell'argentino: "A volte la stampa pubblica cose su un suo trasferimento, ma Lautaro pensa all’Inter, a dare gioia al popolo nerazzurro. Vuole diventare campione e lavorare in vista del Mondiale in Qatar. Non pensiamo un trasferimento, lui è all’Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all’Inter e lavoriamo per il Mondiale".

Il noto procuratore sa bene quali sono i margini di crescita dell'attaccante e dove potrà arrivare: "Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 24 anni. Si sta già consolidando come uno dei più importanti nel panorama internazionale, ora arriva la generazione degli attaccanti come Lautaro che sostituiranno quella dei Ronaldo e Benzema, ormai oltre i 35 anni. Ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà protagonista. Viene da una super squadra come il Racing , ha sofferto, si è abituato al fatto che il calcio non è sempre lo stesso. Ora avrà successo ovunque".