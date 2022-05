Dall’Inghilterra – Niente Milan per Lukaku: il cuore è ancora per l’Inter?

L'attaccante rispetterebbe troppo i tifosi

Romelu Lukaku ha iniziato certamente a rimpiangere, lato economico a parte, il ritorno al Chelsea. All' Inter era praticamente il Re di Milano, ma l'addio burrascoso e improvviso ha lasciato una profondissima tacca, forse insanabile nel rapporto con i tifosi. Lukaku, che coltiva ancora la speranza di tornare in nerazzurro, avrebbe però già "puntato i piedi" riguardo il proprio futuro con il Chelsea.

Secondo quanto riportato dal portale britannico Evening Standard, il belga avrebbe infatti avrebbe già chiuso la porta all'ipotesi Milan. Le voci sul passaggio di proprietà dei rossoneri infatti, avevano alimentato voci di una possibile trattativa con il Chelsea per il belga. Pare però che l'attaccante abbia messo le cose in chiaro fin da subito: nessun passaggio al Milan. Lukaku infatti sarebbe consapevole di quanto il suo addio abbia turbato i tifosi dell'Inter e l'ultima cosa che vuole è incrinare ancora di più un rapporto che fino a un anno fa era idilliaco.

Lukaku avrebbe fatto muro anche ad una possibile cessione al Newcastle, complicando molto i piani del club londinese e di Tuchel, con cui non ha mai legato. Lui continua a sognare un ritorno in pompa magna all'Inter. Le condizioni economiche rendono però l'operazione sostanzialmente impossibile, anche solo in prestito. Il futuro di Big Rom rimane incerto, ma dopo l'affrettata decisione estiva sembra che perlomeno un briciolo di attaccamento all'Inter gli sia rimasto.