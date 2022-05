Marelli punge i fanatici anti-Inter: “Dovrebbero togliersi la sciarpa prima di commentare”

Il parere dell'ex arbitro

Pietro Magnani

Dopo il Derby di Coppa Italia è evidente come in Italia, soprattutto in alcuni salotti TV, si respiri un clima apertamente anti interista. Il Milan, senza alcun motivo peraltro, si è ritrovato ad essere il cavaliere bianco e senza paura che tutti sperano riesca a vincere lo Scudetto a discapito dell'Inter "brutta e cattiva". Ad aumentare ulteriormente questa sensazione è la presenza fissa di opinionisti di malcelata fede calcistica, che hanno colto la palla al balzo per dare sfogo a tutto il proprio odio nei confronti nerazzurri.

Verso questi elementi ha lanciato una aperta frecciatina anche l'ex arbitro Marelli. Nella sua consueta diretta Youtube in cui commenta gli episodi arbitrali della giornata, ha infatti commentato le varie lamentele che accusavano, in maniera molto fantasiosa e infondata, Dzeko di aver simulato in occasione del rigore assegnato all'Inter. Queste le sue parole:

"L'intervento del VAR non è solo corretto, ma necessario. Simulazione di Dzeko? Penso che bisogna commentare togliendosi la sciarpa dal collo... Subito dopo che Marì fa fallo, il giocatore guarda l'arbitro, perché è consapevole di aver fatto fallo da rigore. Era ovvio che il VAR lo avrebbe richiamato dopo l'errore e dopo aver controllato in prima persona il contatto. Lo sgambetto è nettissimo e il richiamo del VAR in casi del genere scatta in automatico".