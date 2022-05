Mercato – Dumfries considerato sacrificabile? L’Inter ha il piano b

Possibile cambio di ruolo per Perisic?

Denzel Dumfries sta vivendo una grande stagione. Partito con evidenti difficoltà di ambientamento al calcio italiano, si è integrato piano piano nell'Inter, diventando un'autentica arma in più sulla corsia a destra. Sembrava impossibile dopo le prime partite, eppure Dumfries è stato in grado di non fare rimpiangere un campione come Hakimi. Ovviamente però questa sua esplosione non è passata inosservata.