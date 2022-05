GdS – L’Inter promuove Inzaghi: a fine mese sarà rinnovo del contratto

Riconoscimento in arrivo per l'allenatore nerazzurro

Ancora in corsa sia per campionato che per la Coppa Italia, Simone Inzaghi a fine stagione potrà guardarsi indietro ed essere tutto sommato soddisfatto. Chiaro che il giudizio sul suo operato alla prima annata sulla panchina nerazzurra verrà influenzato parecchio dal raggiungimento o meno del 20esimo scudetto della storia interista, o dal successo nella finalissima di Coppa in programma tra sette giorni allo stadio Olimpico di Roma contro la Juventus, ma aver mantenuto competitività fino a questo momento rimane un buonissimo risultato.