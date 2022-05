Inter, inizia il valzer degli esterni? La situazione per la prossima stagione

Tanti i nomi in orbita nerazzurra in caso di addio di Dumfries

Denzel Dumfries è sicuramente la rivelazione del campionato. L'esterno olandese, dopo un fisiologico periodo di ambientamento, è letteralmente esploso, dimostrandosi un'arma letale in attacco e anche ordinato e disposto al sacrificio in difesa. Da tempo si vocifera di un forte interessamento del Bayern Monaco nei suoi confronti e La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione.

Visto che però è improbabile che l'Inter affronti la prossima stagione con i soli Darmian e l'adattato Perisic a destra, qualora l'olandese dovesse partire iniziano già a circolare i nomi dei possibili sostituti. Il primo è una vecchia fiamma: Nahitan Nandez, già vicinissimo all'Inter proprio prima dell'arrivo di Dumfries. Anche lui però sarebbe adattato, nascendo principalmente come centrocampista centrale. Le alternative, seppur ancora tutt'altro che concrete, sono diverse: Molina dell'Udinese, Dodo dello Shakhtar, Clauss del Lens (di cui avevamo parlato in tempi non sospetti noi di Passione Inter in questa diretta) e Mukiele del Lipsia. Tutti giovani di belle speranze e adattabili al ruolo di esterno a tutta fascia.