Onana cuore d’oro: la sua fondazione ha salvato più di 500 bimbi

I fondi della sua associazione benefica hanno fatto molto per il Camerun

Nonostante sul rettangolo di gioco le cose non stiano andando alla grande per Onana, già mandato "in vacanza" dall'Ajax in attesa del passaggio all'Inter, altrettanto non si può dire per le sue attività fuori dal campo. Il portiere infatti è molto attivo dal punto di vista benefico e con la propria associazione aiuta da diverso tempo i bambini meno fortunati del Camerun.