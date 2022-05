Mercato – Biasin si sbilancia su de Paul: “L’Inter ci sta facendo un ragionamento”

Le ultimissime news su de Paul-Inter

Il centrocampo sarà il reparto in cui ci aspettiamo i movimenti più importanti nel prossimo mercato dell' Inter . In mattinata ha fatto rumore la notizia su Dybala ma la società nerazzurra sembra stia tenendo d'occhio anche un altro argentino.

Si tratta di Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid, trasferitosi soltanto un anno fa in Spagna nel trasferimento da 35 milioni di euro. Una cifra alta, sicuramente, ma che sembra non spaventare l'Inter: "Di solito non mi sbilancio mai - ha detto il noto giornalista Fabrizio Biasin a QSVS - ma secondo me l'Inter sta facendo un ragionamento su de Paul".