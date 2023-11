Fabrizio Romano annuncia il colpo dell’Inter a gennaio

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato delle mosse dell’Inter in vista del mercato di gennaio durante la diretta per SOS Fanta. Queste le sue dichiarazioni:

COLPO IN ARRIVO – “Qualcosa faranno a gennaio, anche se i giocatori stessero tutti bene. Ma non è stato ancora deciso se un attaccante, un centrocampista o un esterno“.

COLPANI, CUADRADO E HAKIMI – “Colpani piace molto, ma al momento non risulta una trattativa in corso. Di certo, i rapporti con il Monza sono ottimi. Su Cuadrado l’Inter non vuole decidere adesso, è contenta di come stanno andando i giocatori. Ritorno di Hakimi? Ad oggi non c’è nulla di cui parlare”.