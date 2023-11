Retroscena Asllani, la società aveva deciso: VIA a gennaio

Nel corso della sua diretta per SOS Fanta, oltre a svelare un colpo dell’Inter a gennaio, Fabrizio Romano ha anche svelato un retroscena relativo a Kristjan Asllani.

Secondo l’esperto di mercato, “fino a quattro settimane fa era un serio candidato a partire a gennaio. Nelle ultime partite, però, ha cambiato la sua storia“.

Per il centrocampista albanese, quindi, sono stati decisivi i brillanti ingressi in campo contro la Roma in campionato e il Salisburgo in Champions League. Nella prima occasione, ha lanciato con grande precisione Dimarco che poi ha regalato l’assist a Thuram, mentre in Austria il classe 2002 è entrato con il risultato fermo sullo 0-0, contribuendo a cambiare l’inerzia della gara e rendendosi anche pericoloso con un tiro verso la porta avversaria.