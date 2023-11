Sanchez, futuro lontano dall’Inter: ha già deciso la prossima tappa

Alexis Sanchez ha parlato in esclusiva a TUDN, canale sportivo messicano, intervistato dal suo connazionale Ivan Zamorano. Nel corso della chiacchierata, si è anche espresso sul suo futuro, che sembra lontano dall’Inter.

“Mi piacerebbe giocare in Messico, ne parlavo l’altro giorno con un amico. È un Paese che mi attira, ci sono club messicani con tifosi molto appassionati. Non so quando e non so in quale squadra, mi piacciono il Pachuca e l’America, specialmente quest’ultimo per i suoi tifosi. Mi piacerebbe poi conoscere un’altra lingua e perfezionare il mio inglese: per questo vorrei vivere a Los Angeles o a Miami. Adesso, comunque, non c’è nulla di concreto: sono concentrato sull’Inter e in particolare sulla Champions League, dove sto dando il massimo“.

Dopo l’addio dell’estate 2022, Alexis Sanchez è tornato a Milano da svincolato dopo l’avventura al Marsiglia. Ha firmato un contratto annuale e finora ha collezionato 9 presenze fra Serie A e Champions League, con 1 gol segnato in 296 minuti disputati.