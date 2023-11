Il lavoro di scouting dell’Inter non si ferma e questa volta facciamo tappa in Germania, dove i nerazzurri hanno individuato un attaccante molto promettente: si tratta di Winsley Boteli.

Boteli Inter

L’Inter si è appena inserita nella corsa a Boteli, dopo che nei giorni passati si era parlato insistentemente dell’interesse della Juventus nei suoi confronti. Sul giocatore c’è da tempo anche l’Everton, pronto a fargli firmare un ricco, primo contratto da professionista (deve ancora compiere 18 anni) in Premier League.

Boteli Transfermarkt

Winsley Boteli è un attaccante svizzero di origini congolesi, classe 2006: diventerà maggiorenne il 5 luglio dell’anno prossimo. Milita nella Bundesliga Under 19, dove gioca per il Borussia Monchengladbach, club nel quale milita da due stagioni. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025. A 17 anni, ha già firmato il primo contratto con uno sponsor: Puma.

Carriera Boteli

La carriera professionistica di Boteli è cominciata in Svizzera, al Servette, nella stagione 2020-21. La punta è entrata a far parte dell’Under 16, mettendosi subito in mostra con una stagione strepitosa da 29 gol in 32 partite. L’anno successivo ha scalato le selezioni, entrando a far parte dell’Under 17, riuscendo però a trovare poco spazio: 2 presenze e 2 gol.

Nell’estate 2022 il trasferimento in Germania, al Borussia Monchengladbach. Inserito nell’Under 17, al primo anno ha collezionato 17 presenze con ben 11 gol. Una stagione positiva che gli è valsa il salto nell’Under 19, dove milita oggi. Attualmente, è il capocannoniere del campionato con 12 gol in 11 partite.

A livello di nazionale, è stato convocato dalle selezioni giovanili della Svizzera, esordendo nel 2022 con l’Under 17 e nel 2023 con l’Under 18. Fino a questo momento, ha collezionato 20 presenze segnando 10 gol con la maglia elvetica.

Boteli skills e caratteristiche

Si tratta di un attaccante di media statura (184 cm), dotato di un repertorio completo. Segna tantissimo, come dimostrano i numeri, ma per caratteristiche non può essere descritto come tipico centravanti. Boteli, infatti, svaria molto sul fronte offensivo, ama rifinire il gioco grazie a una buona tecnica, senza perdere lucidità e cinismo in zona gol.

Ha un’ottima capacità di proteggere il possesso con le spalle alla porta, è dotato di un’ottima velocità di base che gli consente di attaccare la profondità e di fiondarsi sui palloni che arrivano dagli altri reparti. Nonostante non sia un gigante, è in grado di far valere il fisico. Buone le abilità balistiche, ha segnato spesso gol al volo. Probabilmente, un fondamentale sul quale deve lavorare è il colpo di testa.

Per caratteristiche, viene accostato a tre calciatori con un passato o un presente in Italia: si tratta di Mario Balotelli, Moise Kean e M’Bala Nzola.

Conclusioni

L’impressione è che si tratti davvero di un ottimo prospetto, che potrebbe mettersi in luce nella Primavera dell’Inter. Tuttavia, la Juventus si è mossa prima e può garantire al ragazzo il palcoscenico della Next Gen, fattore che gioca a svantaggio dei nerazzurri. Da non tralasciare, poi, l’interesse dell’Everton: la capacità di spesa della Premier League, anche quella di club medi, è superiore a quella dei top team italiani. E il campionato inglese oggi rappresenta il sogno per molti giovani calciatori.