Ecco la richiesta di Inzaghi alla squadra per la corsa Scudetto

La pausa per le nazionali allunga l’attesa per l’ultimo mese e mezzo di campionato del 2023, nel quale l’Inter di Inzaghi è chiamata a molti impegni cruciali, a partire dal trittico di trasferte con Juventus, Napoli e Lazio al rientro dalla sosta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il focus principale ora è la sfida di Torino, e Inzaghi ha fatto una richiesta precisa alla squadra, sapendo come gli scontri diretti possano essere un’opportunità per allungare in modo decisivo in campionato. La squadra e il tecnico si sono lasciati così domenica sera, dopo il Frosinone, prima che i vari nazionali partissero in giro per il mondo.

Concentrazione e disponibilità, le parole chiave. Esattamente come accadde un mese fa, dopo il pareggio con il Bologna. Da lì, l’Inter ha macinato vittorie e Inzaghi sa che non bisogna fermarsi proprio ora, per non rovinare l’ottimo percorso fatto fin qui.

L’opinione di Passione Inter

Il cambio di passo di mentalità dopo la sosta di ottobre è stato evidente: l’Inter ha ottenuto solo vittorie, consolidandosi al primo posto e portando a casa la qualificazione in Champions League con due turni di anticipo. Riuscire a mantenere alto il livello in questo modo è fondamentale in questa fase cruciale della stagione e Inzaghi ha fatto bene ad avvisare subito i suoi ragazzi.