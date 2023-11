Inter, allerta massima per i nazionali: ecco la strategia dello staff di Inzaghi

La sosta per le nazionali è il grande spauracchio in casa Inter, in vista dello scontro diretto del 26 novembre contro la Juventus. La gara dell’Allianz Stadium, infatti, può essere cruciale per il percorso Scudetto dei nerazzurri e pedere qualcuno in queste due settimane sarebbe molto penalizzante.

Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff di Inzaghi sarebbe in contatto costante con i 16 giocatori nei ritiri delle rispettive nazionali. Parte tecnica e parte medica starebbero avendo un continuo confronto con i singoli, per capire come gestire il cambio di tipologia di lavoro, rispetto a quello svolto normalmente ad Appiano Gentile.

L’obiettivo è mantenere alti i parametri fisici, che, sempre secondo quanto riportato dalla Rosea, erano ottimi prima della sosta, ed evitare eventuali infortuni in allenamento. Inoltre, rispetto alle prime due soste, l’Inter tornerà in campo di domenica e non di sabato, e questo garantirà un giorno in più per gestire al meglio i rientranti dalle nazionali.

L’opinione di Passione Inter

Gli impegni con le rispettive nazionali sono sempre un’incognita preoccupante per gli allenatori. L’Inter ha già dimostrato di saper gestire la gara di rientro, visti i successi con Milan e Torino nei due precedenti stagionali, ma è chiaro che la paura di non ritrovarsi al top richiede un lavoro attento e certosino come quello che lo staff di Inzaghi sta cercando di portare avanti.