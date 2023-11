Le condizioni di Cuadrado preoccupano l’Inter: futuro a rischio?

L’avventura di Cuadrado all’Inter non è andata fin qui nel modo migliore. Arrivato nello sgomento generale del popolo nerazzurro, il colombiano era chiamato a far dimenticare il suo passato da bandiera della Juventus, ma i suoi numeri per ora sono un flop.

Solo 97 minuti in 3 mesi da interista, per un totale di 4 presenze complessive, senza mai partire titolare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un bel problema per Inzaghi, che lo aveva voluto per aggiungere imprevedibilità e che, di fatto, non lo ha mai avuto a disposizione.

Il problema è l’infiammazione del tendine d’Achille che non va via e per la quale non sembrano esserci tempi di recupero prestabiliti. Il colombiano continua il suo lavoro riabilitativo, fatto di terapie e lavoro muscolare, tra campo e palestra. L’obiettivo sarebbe rientrare contro la Juventus, ma nessuno ad Appiano Gentile sembra averne la certezza.

La situazione è da monitorare, chiaramente, anche perché, con l’infortunio di Pavard, Darmian è costretto agli straordinari, alternandosi tra difensore centrale ed esterno di fascia destra. Se la situazione non migliorerà a breve, allora, non è da escludere un intervento sul mercato già a gennaio.

L’opinione di Passione Inter

Cuadrado dovrà dare garanzie fisiche in breve tempo, altrimenti la sua avventura all’Inter, già non voluta da gran parte dell’ambiente potrebbe essere definitivamente compromessa. Le incognite sulla sua tenuta atletica erano ben note già in estate, ma i nerazzurri non credevano certo di ritrovarsi con un giocatore praticamente inutilizzabile.