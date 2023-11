UFFICIALE – Qatar Airways nuovo partner dell’Inter: il comunicato

Qatar Airways diventa ufficialmente nuovo Global Airline Partner dell’Inter fino alla stagione 2025/2026. Lo ha annunciato il club nerazzurro tramite un comunicato ufficiale, che ha fornito diversi dettagli sull’accordo tra le due parti.

Questi alcuni scorci del comunicato ufficiale:

“FC Internazionale Milano è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Qatar Airways, che diventa l’Official Global Airline Partner del Club fino alla stagione 2025/26.

Questa partnership unisce due brand che condividono il prestigio, l’eleganza e la capacità di generare

emozioni. L’identità del Club, caratterizzata dai valori di fratellanza e unione, si allinea così con la

missione della compagnia aerea di unire il mondo attraverso il potere dello sport, simboleggiando

l’eccellenza negli ambiti dell’aviazione e del calcio.

L’accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura

per tutti i tifosi dell’Inter, e consente a Qatar Airways di rafforzare la propria presenza in Italia e in

Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea.

La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di Inter e Qatar Airways,

tenutasi domenica nell’Inter HQ con il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai

Airshow 2023, dove Badr Al Meer – Group Chief Executive di Qatar Airways – ha accolto la dirigenza

nerazzurra e la Legend Marco Materazzi. La delegazione nerazzurra ha consegnato a Qatar Airways una

maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best

Airline”.

Di seguito le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, e di Badr Al Meer, Group Chief Executive di Qatar Airways:

ANTONELLO: “Siamo orgogliosi di accogliere Qatar Airways all’interno della nostra famiglia di global partner. Questo accordo conferma il sempre crescente appeal del nostro brand, che arriva oggi a legarsi a una delle compagnie aeree leader a livello internazionale e con cui condividiamo l’impegno nel creare connessioni tra tutti i luoghi e le persone del mondo. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways i nostri principali touchpoint: la nostra fanbase che conta oltre 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, la nostra gloriosa storia, i nostri valori e il legame profondo con la città di Milano saranno di supporto al nostro nuovo partner per lo sviluppo del loro business”.

BADR AL MEER: “Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha. La collaborazione con l’Inter, una delle squadre di calcio più famose del mondo, rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L’Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l’Inter ha un grande seguito. Non vediamo l’ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo”.