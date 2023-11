L’Inter si rifà il look senza spesa: pronti quattro obiettivi a costo zero

La strategia dell’Inter nelle ultime sessioni di mercato è stata abbastanza chiara: spese ristrette e ricerca costante di occasioni vincenti sul mercato. Un modus operandi che i nerazzurri non abbandoneranno a breve viste le ristrettezze economiche e i recenti successi: sono già sul piatto, infatti, diversi obiettivi per rafforzare ogni zona del campo.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come il trio Marotta-Ausilio-Baccin abbia individuato 4 nomi di giocatori in scadenza nella prossima annata: Tiago Djaló, Zielinski, Soucek e Taremi. Sul difensore portoghese e sul centrocampista del Napoli c’è la concorrenza della Juventus da battere. Il giocatore del Lille, poi, piace anche al Barcellona, sebbene sia un obiettivo dell’Inter da tempo, già come vice-Skriniar.

Su Soucek pesa la clausola che permette al West Ham di rinnovargli il contratto unilateralmente. Diverso, invece, il discorso di Taremi, che non sembra intenzionato a proseguire l’avventura con il Porto. Tuttavia, vista l’età dell’iraniano, l’Inter vuole ragionare bene su quale conformazione dare al suo attacco per il futuro.

L’opinione di Passione Inter

Il lavoro sul mercato degli svincolati dell’Inter negli ultimi anni è stato molto buono ed è giusto che la dirigenza voglia proseguire su questa strada fruttuosa, che può dare grandi vantaggi non solo tecnici, ma anche economici. Da capire se ancora una volta i nerazzurri riusciranno a superare la concorrenza, come accaduto con Thuram.