L’Inter a caccia di talenti in Argentina: si studia il doppio colpo

Il rapporto tra l’Inter e l’Argentina è da anni privilegiato. Lautaro Martinez è l’ultimo grande nome nerazzurro, ma prima di lui molti altri hanno scritto la storia del club. Ecco perché la dirigenza è al lavoro per scovare altri talenti in grado di affermarsi in Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due nomi che stuzzicano le fantasie dell’Inter: Valentin Barco e Agustin Giay, entrambi classe 2004, esterni di fascia, sebbene uno di piede mancino, mentre l’altro destrorso.

Il primo è stato osservato durante la finale di Copa Libertadores, tra Boca Juniors (squadra in cui milita) e Fluminense. Un colpo non semplice, visto che il profilo di Barco è già finito nel taccuino di molti club europei. Giay, in forza al San Lorenzo, è tornato in campo dopo un grave infortunio e potrebbe diventare una soluzione al posto di Cuadardo, visto il costo di 6 milioni e il contratto in scadenza nel 2025.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha già dimostrato in passato di saper valorizzare i grandi talenti del calcio argentino, e Barco e Giay potrebbero inserirsi nel solco di questa tradizione fortunata. Entrambi sono ancora molto giovani ed è chiaro come un loro arrivo richiederebbe un periodo di adattamento più o meno lungo. Lo stesso Lautaro Martinez ne ha avuto bisogno, prima di esploder definitivamente.