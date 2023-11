Rinnovo Mkhitaryan, accordo a un passo: pronta una novità

Henrikh Mkhitaryan è uno dei grandi protagonisti dell’ottimo momento di forma dell’Inter, nonché uno dei giocatori irrinunciabili per Simone Inzaghi. L’armeno continua a fornire prestazioni di alto livello gara dopo gara e questo sembra aver ormai convinto i nerazzurri in merito al suo rinnovo.

Come riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane dovrebbe esserci l’incontro decisivo con l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, in modo da formalizzare il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. E dovrebbe esserci anche una novità: sempre secondo il quotidiano torinese, infatti, il nuovo accordo dovrebbe essere biennale e non annuale, come ipotizzato inizialmente.

L’opinione di Passione Inter

Il grande dubbio attorno a Mkhitaryan è l’età. A 35 anni da compiere a gennaio, però, la tenuta fisica dell’armeno è ancora eccellente, nonostante i tanti impegni e l’ampio utilizzo di Inzaghi. Difficile rinunciare a un giocatore così, ma è chiaro che già l’anno prossimo il suo minutaggio potrebbe richiedere un ripensamento.