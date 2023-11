Fra i ruoli che l’Inter monitora con maggiore attenzione sul mercato, c’è sicuramente quello di esterno destro. I nerazzurri, infatti, sono alle prese con l’infortunio di lungo corso di Juan Cuadrado, che quasi sicuramente non farà parte della rosa per la prossima stagione (ha firmato un annuale la scorsa estate).

Per questo, Marotta e Ausilio hanno l’esigenza di reperire un vice Dumfries, a gennaio se Cuadrado non dovesse dare alcuna garanzia, oppure in estate. L’obiettivo messo sul taccuino in Viale della Liberazione risponde al nome di Ferdi Kadioglu, esterno classe 1999 del Fenerbahce.

Il portale turco Haber Global ha fatto sapere che diversi scout nerazzurri erano presenti a Berlino per visionare il turco, nella recente amichevole disputata contro la Germania. Sul giocatore, tuttavia, è molto forte anche l’interesse di altri due club italiani, ovvero Milan e Napoli, ma anche delle big di Bundesliga come Bayern Monaco e Borussia Dortmund.