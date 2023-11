Juventus, tre assenze SICURE in vista dell’Inter

La Juventus dovrà fare i conti con tre assenze sicure in vista della sfida scudetto con l’Inter, in programma allo Stadium domenica prossima alle ore 20:45.

I bianconeri, infatti, avevano già messo in conto le defezioni dei lungodegenti Danilo (problema al flessore della coscia sinistra) e Mattia De Sciglio (rottura del crociato), ma speravano di recuperare Timothy Weah. Tuttavia, l’americano figlio d’arte è stato vittima di una ricaduta del problema muscolare alla coscia destra: il suo rientro è ora previsto per inizio dicembre, dunque salterà sicuramente la partita con l’Inter.

Per quanto riguarda i giocatori in dubbio, è rientrato in gruppo Alex Sandro, assente dal 21 novembre. Contro i nerazzurri andrà in panchina e sarà la prima alternativa al trio difensivo titolare composto da Gatti, Bremer e Rugani. Fabio Miretti e Weston McKennie, che avevano lasciato i ritiri di Italia Under 21 e Stati Uniti rispettivamente per una lombalgia e una tendinopatia, oggi erano parzialmente in gruppo e quindi ci saranno contro l’Inter.

Diverso il discorso per Manuel Locatelli, che ancora avverte dolore dopo la frattura della costola. Per il centrocampista ex Sassuolo bisognerà valutare la soglia di sopportazione e si valuterà di giorno in giorno. Possibile che si arrivi a una decisione soltanto a ridosso della partita, ma ad oggi risulta difficile pensare che sia titolare.