Grande protagonista nella vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Nicolò Barella è l’uomo del momento anche fuori dal campo. Insieme a Lautaro Martinez, il centrocampista classe ’97 sta vivendo i passi di avvicinamento al rinnovo del contratto probabilmente più importante della sua carriera.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, Barella avrebbe deciso di legarsi ancora di più al club interista prolungando fino al 2029 l’attuale vincolo in scadenza nel 2026. L’idea è quella di respingere le offerte provenienti da altre società con l’intenzione di rimanere a Milano, dove dovrebbe ottenere un leggero ritocco dell’ingaggio. Si parla di circa 7 milioni di euro all’anno e solo di fronte ad una maxi offerta molto più alta da società come il Real Madrid potrebbe rimettere in discussione la sua decisione, anche se non forzerebbe mai la mano con l’Inter che dovrebbe avere la parola finale su un’eventuale partenza, si legge sul portale. A Madrid, dopo la partita con l’Atletico in Champions, è previsto un nuovo vertice con l’entourage del giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Sulla disponibilità di entrambe le parti (giocatore e società) a procedere con il rinnovo abbiamo da settimane conferme anche su Passione Inter. L’intenzione dell’Inter è quella di blindare un calciatore ritenuto fondamentale tecnicamente e umanamente. Chiaro che molto dipenderà anche dal futuro della proprietà, ma la famiglia Zhang va verso la permanenza che, legata alle nuove prospettive di bilancio tra ricavi in aumento, Super Champions e Mondiale per Club, fa presagire una crescita anche della capacità di spesa nel monte ingaggi che rende sostenibili anche investimenti di questo tipo.