UFFICIALE – Il calendario dell’Inter fino alla 38^: il comunicato della Serie A

Il programma delle ultime giornate che rimangono da disputare alla formazione nerazzurra in campionato

Iniziando dalla giornata 34 del 1° maggio, in cui l'Inter giocherà in trasferta a Crotone dalle 18.00. Anticipo anche nel turno successivo contro la Sampdoria allo stesso orario sabato 8 maggio e turno infrasettimanale contro la Roma mercoledì 12 alle ore 20.45. Grande attesa poi per la trasferta di Torino contro la Juventus che si disputerà sabato 15 maggio alle ore 18.00, mentre il programma dell'ultima giornata che vedrà l'Inter contro l'Udinese verrà definita meglio nelle prossime settimane. In basso il calendario completo per il rush finale di Serie A: