Serie A, la battaglia finale per un posto in Champions: il calendario delle squadre impegnate

In palio tre posti nella massima competizione continentale

Raffaele Digirolamo

Se la lotta scudetto sembra ormai chiusa, con l'Inter che potrebbe assicurarsi il tricolore già domenica prossima, il finale di stagione, in ogni caso, sarà contraddistinto dall'accesa lotta per la qualificazione in Champions League, con diverse squadre ancora in corsa. Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio, sei squadre in lotta per sole tre posizioni. Chi la spunterà e chi resterà fuori?

ATALANTA Nessuno scontro diretto per l'Atalanta, che dovrà affrontare comunque diversi avversari ostici. Particolarmente complesse saranno la prossima giornata contro un Sassuolo a caccia dell'Europa e la sfida ad un Benevento pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere.

34ma giornata: Sassuolo-Atalanta

35ma giornata: Parma-Atalanta

36ma giornata: Atalanta-Benevento

37ma giornata: Genoa-Atalanta

38ma giornata: Atalanta-Milan

NAPOLI Calendario non particolarmente difficile per il Napoli, che ad eccezione della prossima sfida con il Cagliari in forma e di quella successiva con lo Spezia, affronterà quasi esclusivamente formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.

34ma giornata: Napoli-Cagliari

35ma giornata: Spezia-Napoli

36ma giornata: Napoli-Udinese

37ma giornata: Fiorentina-Napoli

38ma giornata: Napoli-Verona

JUVENTUS Non semplicissimo il calendario della Juventus, che dovrà fronteggiare Milan ed Inter, oltre al sempre ostico Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi.

34ma giornata: Udinese-Juventus

35ma giornata: Juventus-Milan

36ma giornata: Sassuolo-Juventus

37ma giornata: Juventus-Inter

38ma giornata: Bologna-Juventus

MILAN È il Milan la squadra che ha il calendario più complesso: la formazione rossonera non si trova a sfidare solamente Juventus ed Atalanta, in scontri diretti da non sbagliare, ma anche tutte e tre le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

34ma giornata: Milan-Benevento

35ma giornata: Juventus-Milan

36ma giornata: Torino-Milan

37ma giornata: Milan-Cagliari

38ma giornata: Atalanta-Milan

LAZIO La Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal rotondo successo contro il Milan, si trova di fronte un calendario non facilissimo. I biancocelesti dovranno affrontare una gara in più rispetto alle rivali, dovendo disputare anche il recupero contro il Torino.

34ma giornata: Lazio-Genoa

35ma giornata: Fiorentina-Lazio

36ma giornata: Lazio-Parma

37ma giornata: Roma-Lazio

Recupero 25ma giornata: Lazio-Torino

38ma giornata: Sassuolo-Lazio