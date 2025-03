“Calhanoglu come Thiago Alcantara”: che elogio per l’interista

Grandi meriti della vittoria dell’Inter in rimonta contro il Monza vanno dati ad una bellissima rete di Hakan Calhanoglu che ha saputo spedire all’angolino il pallone valido per il momentaneo 2-2 che ha caricato tutta San Siro e ha permesso poi di vincere il match.

L’effetto che il regista turco ha saputo dare a quel pallone ha ricordato un altro eccezionale gol come quello di Thiago Alcantara in Champions League nel 2021/22, come si legge nei giudizi espressi dai giornali odierni. Tutti quanti hanno assegnato un bel 7 come voto alla prestazione di Calhanoglu.

Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Gol bellissimo che fa il verso a quello famosissimo di Thiago Alcantara contro il Porto. In crescendo di fiducia e condizione, sfiora pure la doppietta”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Legge in maniera errata l’avvio dell’azione che porta al vantaggio brianzolo. Si fa perdonare con il destro di collo esterno che spedisce all’angolino”.

TUTTOSPORT 7 – “Batte un sacco di angoli invitanti che i compagni non sfruttano, poi la bellissima rasoiata per il 2-2”.