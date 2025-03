Dumfries ancora decisivo: “Guida la rimonta con il suo fisico”

Ieri sera verso la fine del primo tempo tutti i tifosi dell’Inter hanno iniziato a temere il peggio quando hanno visto la loro squadra sotto 0-2 nel punteggio, in una gara sulla carta non proibitiva come quella casalinga contro il Monza.

A dare il via alla rimonta nerazzurra prima dell’intervallo ci ha pensato un gol di Marko Arnautovic che ha dovuto solo spingere in rete una bellissima palla servitagli da Denzel Dumfries. L’esterno olandese su molti giornali odierni è il migliore in campo e ha preso ottimi voti grazie anche a questo incredibile salto in cielo per servire di testa l’assist al compagno.

Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Assiste Arnautovic di testa, guida la rimonta imponendo il suo fisico, andando a saltare su tutti i palloni alti. Certo, quel cucchiaio a fine primo tempo…”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Più volte pericoloso in zona gol e alquanto efficace con l’assist per Arnautovic”.

TUTTOSPORT 7 – “Si conferma in forma straripante, sfonda in continuazione e riapre il match con la torre per Arnautovic”.