Il Napoli torna a farsi sotto in CLASSIFICA: vince con la Fiorentina

Non solo per l’Inter ieri sera nell’anticipo del sabato contro il Monza, ma anche oggi alle 15 il Napoli ha portato a casa i tre punti con sofferenza. La formazione azzurra ha vinto 2-1 contro la Fiorentina presso lo stadio Maradona ma fino all’ultimo secondo i viola hanno cercato la rete del pareggio che ha messo grande agitazione ai tifosi campani.

Per il Napoli questo successo significa salire in classifica a quota 60 punti che valgono sempre il secondo posto ad una lunghezza di distanza dall’Inter prima della classe. Ora restano da giocare ancora dieci partite prima della fine di questo campionato di Serie A e molto probabilmente sarà una battaglia serrata fino all’ultimo secondo per lo Scudetto.

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino, nel posticipo della 28^ giornata, si sfidano poi l’Atalanta e la Juventus, rispettivamente terza e quarta in classifica: entrambe sperano in una vittoria per riavvicinarsi a Inter e Napoli e tenere così vive le chance di poter ancora sognare nel primo posto.