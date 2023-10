Hakan Calhanoglu ha commentato la vittoria sulla Roma per 1-0. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

Su Asllani

L’importante è stare sempre uniti, chi esce e chi entra. Kri sta crescendo e noi cerchiamo di aiutarlo, gli va dato tempo.

Sul suo ruolo

Penso di star diventando un giocatore moderno, ho giocato in tanti ruoli, molto fa il sistema in cui giochiamo. Mi sento bene e comodo in questo ruolo. Sono cresciuto in fase difensiva, cosa che prima non avevo. Sono più lontano dalla porta, mi manca un po’ ma cerco di fare gol ogni tanto avanzando. Credo che Bare e Miky mi stiano aiutando tanto comunque. Se serve posso segnare anche da fuori area (ride, ndr)

Sul ruolo da rigorista

Si possiamo dire che sia io il rigorista, non voglio fare casino. Anche Lautaro e Arnautovic sono molto bravi, noi decidiamo in campo chi calcia, l’importante per me è che la squadra riesca a vincere, nient’altro.

Sulla crescita della squadra

Quest’anno siamo molto più attenti alla lucidità. La finale disputata l’anno scorso ci ha fatto crescere. Contro Sassuolo e Bologna abbiamo sbagliato, noi cerchiamo di migliorare di anno in anno e di partita in partita. In spogliatoio siamo tutti uniti, c’è un ottima atmosfera.