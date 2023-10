Molti si chiedevano che tipo di trattamento i giocatori dell’Inter avrebbero riservato all’ex Romelu Lukaku. Il belga in campo non si è mai reso pericoloso, eventuali fallacci come alcuni speravano, non sono serviti. Qui invece il video dei saluti tra le due squadre a inizio gara con l’ex della gara che ha dovuto interagire con quelli che erano i suoi compagni e amici.