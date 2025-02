Calhanoglu in forma, a Napoli cerca un grande traguardo personale

I due allenatori di Napoli e Inter, Antonio Conte e Simone Inzaghi, dovranno aggrapparsi anche ai migliori singoli di cui dispongono per riuscire a vincere uno scontro diretto al vertice che accenderà alla grande domani lo stadio Maradona, vista l’alta posta in palio con il primo posto in classifica in Serie A.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, dal lato nerazzurro c’è un Hakan Calhanoglu in ritrovata forma dopo alcune partite (post infortunio) giocate sottotono all’inizio del mese di febbraio. Nelle ultime uscite però il numero 20 dell’Inter è tornato ai suoi livelli e Inzaghi ora gli disegna intorno il centrocampo.

Calhanoglu sarà infatti il punto di forza su cui i nerazzurri costruiranno il loro gioco contro il Napoli e ai suoi lati agiranno Barella e Mkhitaryan con Zielinski che spererà di entrare a gara in corso. Il regista turco va inoltre a caccia del suo 50° gol in Serie A visto che adesso si trova a quota 49 e spera di tagliare questo prestigioso traguardo in una delle sfide più importanti dell’anno.