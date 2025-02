Inzaghi e il cambio modulo: per Napoli si ragiona anche sul 4-4-2

Oggi è la vigilia di Napoli-Inter, una delle partite più importanti della stagione per i nerazzurri che sono riusciti a superare la formazione partenopea proprio all’ultima curva. Nello scorso turno il ko a Como dei ragazzi allenati da Antonio Conte e la vittoria di quelli di Simone Inzaghi in casa col Genoa, è valsa il sorpasso in classifica.

Ora in vetta c’è l’Inter che si prepara però ad una delle trasferte più complicate dell’anno dopo che ha perso le ultime due partite giocate fuori casa: prima a Firenze e poi a Torino con la Juventus. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta ragionando anche su un possibile cambio di modulo.

Per la trasferta al Maradona l’allenatore dell’Inter riflette sul passaggio al 4-4-2 in corso d’opera, si tratta di una scelta già fatta in passato e un’opzione che può servire per far saltare la preparazione tattica del Napoli. Con l’inserimento nella ripresa di un centrale in più come Bisseck, Inzaghi può disegnare la sua squadra con la difesa a 4 dove Dumfries farebbe l’esterno di metà campo e Pavard il terzino destro.

In difesa invece il terzino sinistro potrebbe essere Bastoni se dovesse servire maggiore copertura e Mkhitaryan che invece si piazzerebbe sulla fascia mancina a metà campo lasciando spazio in mezzo a Barella e a Calhanoglu. Questa ipotesi per Inzaghi è nata dalla volontà di provare a sfondare sulla corsia mancina per far male al Napoli.