“Il nuovo Lautaro giusto per la Serie A”: nome CALDO per l’Inter

Nell’elenco mercato dell’Inter per questa prossima sessione estiva ci sono appuntati tanti nomi di giovani talenti che conoscono già bene la Serie A come ad esempio Nico Paz e anche altri che arrivano dall’estero. Il primo interesse di Oaktree è sempre quello di abbassare l’età media sostituendo alcuni giocatori esperti attualmente in rosa con altri più futuribili.

Tra i nomi che piacciono molto ai nerazzurri c’è sempre Santiago Castro del Bologna. Nell’ultima puntata in live di Cronache di Spogliatoio è stato di nuovo accostato il profilo dell’attaccante argentino all’Inter e ne hanno parlato sia Fabrizio Biasin, giornalista sempre ben informato sul mondo nerazzurro, che Stefano Borghi.

Il telecronista di Sky Sport ha commentato così la crescita e le qualità della punta del Bologna: “Castro può essere convocato dall’Argentina. Secondo me è un giocatore proprio da calcio italiano, fa gol ed è una cosa sempre importante per un numero 9. Ma ha intensità, fa battaglia ed è un giocatore da corpo a corpo, ricorda Lautaro Martinez”.