Le date di Inter-Milan in semifinale di Coppa Italia

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date delle semifinali di andata delle sfide valide per le semifinale della Coppa Italia 2024/25. Da un lato del tabellone si affrontano il Bologna e l’Empoli mentre nell’altra metà andrà in scena il derby della Madonnina con Inter e Milan protagoniste.

Il primo atto della stracittadina milanese si giocherà mercoledì 2 aprile alle ore 21 in casa del Milan mentre il ritorno che sarà in casa per l’Inter è ancora in attesa di una data ufficiale che sarà comunque il 22 o il 23 aprile, resta da decidere soltanto quale delle due semifinali si giocherà prima dell’altra.

Martedì 1 aprile andrà invece in scena la gara d’andata dell’altra sfida di semifinale, quella tra Empoli e Bologna che si disputerà prima in terra toscana e poi nel capoluogo emiliano.