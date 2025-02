Intreccio di mercato Inter-Torino, non solo Ricci: un altro nome nell’affare

L’obiettivo di Oaktree per il mercato estivo dell’Inter è ormai chiaro e già confermato a più riprese dalla società: ringiovanire la rosa nerazzurra ma investire comunque su dei profili importanti e di talento seppur giovani. Per questa ragione il club è già a lavoro per trovare i migliori innesti possibili per la prossima sessione di mercato.

Come riporta oggi Tuttosport, uno dei grandi obiettivi dell’Inter continua ad essere Samuele Ricci del Torino che piace da diverso tempo per le sue doti da regista che sta mettendo in mostra anche in Nazionale. Ai granata piace molto Francesco Pio Esposito, giovane attaccante in prestito allo Spezia che sta segnando moltissimo ed l’attuale capocannoniere della Serie B.

Secondo il quotidiano piemontese, ad una richiesta di informazioni del Torino su Esposito, l’Inter ha risposto chiedendo che venga inserito Ricci nell’affare. Il club granata per cedere il suo attuale capitano vorrebbe un’offerta senza contropartite motivo per il quale sta cercando altri profili per il suo attacco diversi dal giovane classe 2005 di proprietà nerazzurra.