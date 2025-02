Bestemmia Lautaro, spunta l’audio: multa o squalifica, cosa RISCHIA

Nelle ultime settimane si è discusso molto della bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez al termine della partita persa sul campo della Juventus. In molti hanno chiesto una squalifica per l’attaccante dell’Inter dopo che hanno iniziato a girare molto in TV e in rete le immagini della sua rabbia con il labiale che pareva chiaro.

Tuttavia, non è mai stato trovato un audio preciso di queste parole e così senza una prova chiara non è stato possibile punire il numero 10 argentino. Nelle ultime ore però è stato trovato l’audio in questione che sembra non lasciar scampo a Lautaro Martinez con la Procura federale che adesso ha acquisito la prova necessaria.

Dopo un’attenta analisi di tutte le registrazioni da parte della Procura ora è certo un deferimento per il capitano dell‘Inter ma, come evidenza La Gazzetta dello Sport, se venisse confermata la strada del patteggiamento prima del deferimento, la sanzione sarebbe dimezzata. In questo caso per una bestemmia sarebbe prevista una giornata di stop, dimezzandola si arriva alla semplice multa.